«مذيع الخير» يطلق قافلة لدعم قرى «حياة كريمة» بمساعدات طبية وإنسانية

قال الإعلامي هشام الصيفي، مقدم برنامج «مذيع الخير» عبر السوشيال ميديا، إنّه سيتم إطلاق قافلة للخير خلال أكتوبر الحالي، بعدد من محافظات مصر، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم محدودي الدخل والقرى الأكثر فقرا في مصر، وتنفيذا للخطط التي طرحتها مبادرة حياة كريمة.

القافلة تقدم مساعدات إنسانية

وقال الصيفي في بيان عنه، إنّ القافلة تهدف لتقديم مساعدات إنسانية والوصول للأسر الاكثر احتياجا، موضحا أنّ المساعدات الإنسانية ستكون طبية وصحية، تليها مساعدة الغارمات في القرى الأكثر فقرا، ومحاولة توفير فرص عمل للشباب، موضحا أنّ القافلة تساعد الفئات الأكثر احتياجا، تأكيدا للدور الإعلامي والإنساني في المجتمع المصري.

وأكد «مذيع الخير» أنّ البرنامج لا يقبل مساعدات أو تبرعات نقدية، وهدفه إعلامي في المقام الأول، عن طريق توصيل المتبرعين من الشركات ورجال الأعمال بالحالات الإنسانية التي تحتاج للمساعدة أو الدعم.

هشام الصيفي

يذكر أنّ برنامج مذيع الخير، تقديم الإعلامي هشام الصيفي، يختص بمساعدة الحالات الإنسانية الصعبة وتقديم يد العون لهم، وتسليط الضوء على قصص النجاح في المجتمع المصري، كما أنّ هشام الصيفي أول مقدم محتوي يتبرع بأرباحه كاملة من السوشيال ميديا للفقراء.

حياة كريمة

وانطلقت مبادرة حياة كريمة مطلع العام 2019، حيث أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء في مبادرة حياة كريمة، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في المجالات الخدمية كافة، مثل الصحة، والتعليم والسكن، للتخفيف عن كاهل المواطنين في المجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتحسين مستوى حياتهم وإمدادهم بالخدمات الأساسية التي تعينهم على المعيش، فضلا عن تطوير البنية التحتية للتيسير عليهم وتقديم ما يحتاجونه من خدمات.