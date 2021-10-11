أستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس: «حياة كريمة» فرصة ذهبية لتوفير فرص عمل

قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، إنَّ أهم عناصر الإصلاح توفير فرص عمل، لأن مصر بها نسبة بطالة ونسبة فقر عالية، فقد كانت نسبة الفقر 32.5% ثم انخفضت إلى 29.7%، وهو ما يتطلب بذل جهود أكثر كفاءة لمواجهة الفقر، موضحًا أنَّ المشروع الرئاسي «حياة كريمة» يعد فرصة ذهبية لتوفير فرص العمل في قرى ونجوع مصر ويستهدف أكثر من 57% من سكان مصر.

مشروع «حياة كريمة» يعمل في الوقت ذاته على محور بناء البشر

وأضافت أستاذ الاقتصاد، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنَّ مشروع «حياة كريمة» يرصد واقع المنطقة من حيث الصرف الصحي والتعليم والصحة والوحدات الصحية وهي الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، مشيرةً إلى أنَّ المشروع يعمل في الوقت ذاته على محور بناء البشر.

بناء البشر تكلفته قليلة مقارنة بالصرف الصحي والبنية الأساسية

وواصلت أستاذ الاقتصاد: «الإنفاق على بناء البشر تكلفته قليلة جدا مقارنة بتكلفة الصرف الصحي والبنية الأساسي، وبالتالي يجب ـن نركز جهودنا بشكل أكبر في الانفاق والجهود المرتبطة بالإصلاح الحقيقي مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات».

ومنحت الدولة المصرية الأشخاص الذين لم ينالوا تعليمهم فرصة لمحو أميتهم من خلال مبادرة «حياة كريمة»، إيمانًا منها بأهمية محو الأمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعليه، يبحث هؤلاء الذين تلقوا الفرصة عن كيفية استخراج شهادة محو الأمية ليتثنى لهم استكمال دراستهم بالمرحلة الإعدادية والثانوية، وصولًا إلى التعليم الجامعي.