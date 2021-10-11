بدء تنفيذ مشروع صرف صحي لـ24 قرية بمركز الفتح بـ1.7 مليار جنيه (صور)

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي لقرى مركز الفتح، والذى يتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلابات و22 محطة رفع، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

شارك المحافظ في وضع حجر الأساس كل من المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط الأعمال التي بدأت بمحطة المعالجة، واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن عن المشروع الذي تنفيذه شركة المقاولون العرب، ويتكون من محطة معالجة سيتم إقامتها على مساحة 20 فدانا بطاقة إنتاجية تتراوح من 20 إلى 40 ألف م3/ يوم، و22 محطة رفع، ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح، ويستفيد منه 450 ألف نسمة.

ووجه المحافظ مسؤولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى، لافتًا إلى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي، منها 9 محطات معالجة بتكلفة 14 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف إحداث تطوير شامل لكل القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية، وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».