شركات السياحة: المؤشرات تستبعد تنظيم برامج حج الأقباط في 2022

قال صبري يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وصاحب إحدى الشركات المنظمة لحج الأقباط للقدس، إنّ الجهات المصرية لم تصدر حتى الآن، الضوابط المنظمة لسفر المواطنين الأقباط لأداء الحج القبطي في القدس، الذي يحل في أبريل 2022، موضحا أنّ الإعلانات الموجودة حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشوارع عن فتح باب الحجز لبرامج الحج المسيحي «وهمية»، وهدفها النصب على المواطنين، إذ إنّها صادرة عن سماسرة و أشخاص مجهولين، وليست صادرة عن شركات سياحية.

المؤشرات تؤكد: لا حج للأقباط هذا العام

وأضاف يني لـ«الوطن»، أنّ شركات السياحة المصرية لم تعلن حتى الآن تنظيم برامج لحج الأقباط إلى القدس حتى الآن، وجميع المؤشرات الحالية تؤكد أنّه لن يكون هناك موسم حج للأقباط هذا العام، وللعام الثالث على التوالي، متابعا: «المدن التي يزورها الحجاج لم تتعافى بشكل كامل من الآثار السلبية لفيروس كورونا، مثل القدس وبيت لحم، فضلا عن استمرار إغلاق الفنادق منذ أكثر من عام ونصف العام وحتى الآن».

المواطنون استردوا قيمة برامج الحج التي دفعوها العامين الماضيين

وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنّ معظم المواطنين الذين دفعوا قيمة برامج الحج القبطي خلال العامين الماضيين، وأُلغيت رحلاتهم بسبب جائحة كورونا، استردوا المبالغ التي دفعوها، موضحا أنّ العديد من الشركات لديها مديونيات لدى فنادق القدس وبيت لحم لم تتحصل عليها حتى الآن، لكن الشركات دفعت قيمة البرامج للمواطنين من حساباتها الشخصية.

وأوضح يني، أنّ عدد شركات السياحة التي كانت تنظم برامج حج الأقباط للقدس يتراوح عددها بين 20 لـ35 شركة، كما أنّ أعداد المواطنين المصريين المسافرين للحج القبطي تراوحت في السنوات التي سبقت جائحة كورونا، بين 4 لـ7 آلاف، موضحا أنّ جميع من يؤدي الحج تجاوز عمره 40 عاما، وفقا للضوابط المصرية لسفر المواطنين الأقباط للحج.