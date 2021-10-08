شركات السياحة: القاهرة عاصمة المؤتمرات المحلية والإقليمية خلال أكتوبر

قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن فنادق القاهرة ستستضيف خلال شهر أكتوبر الجاري، نحو 16 مؤتمرا ما بين محلي وإقليمي، وهو ما ينشط نمط سياحة المؤتمرات، لافتا إلى أن تلك المؤتمرات رفعت نسب الإشغال بفنادق العاصمة لأكثر من 75% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، موضحا أن سياحة المؤتمرات مهمة جدا لمصر حيث إنها تسهم في زيادة الدخل القومي من السياحة، خاصة أن غالبية الحاضرين لتلك الفاعليات من ذوي الإنفاق المرتفع.

تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بإقامة المؤتمرات

وأضاف «فاروق» لـ«الوطن»، أن الفنادق ملتزمة خلال إقامة المؤتمرات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد بين الحضور داخل القاعات، موضحا أن استضافة القاهرة لهذا العدد من المؤتمرات خلال شهر أكتوبر الحالي، مؤشر إيجابي لقرب عودة السياحة لمعدلاتها قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير من العام الماضي.

معدلات الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية «جيدة»

وأشار إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، جيدة للغاية، لافتا إلى أن غالبية السياح العرب الذين يزورون مصر حاليا يقيمون بفنادق القاهرة، موضحا أن السعودية لاتزال تحتل المركز الأول بين الدول العربية كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر بداية من شهر مايو الماضي، وحتى الآن.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن الشهور الـ3 الأخيرة من العام الجاري، ستشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم، خاصة من ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وبريطانيا، مشددا على ضرورة التزام كافة المنشآت السياحية والفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الانتهاء من تطعيم غالبية العاملين بالقطاع السياحي أسهم إلى حد كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خلال الفترة الحالية.