محافظ دمياط تشدد على توافر أدوية علاج الاشتباه بكورونا في المدارس

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الإثنين، لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2022/2021، رافقها خلالها عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم.

استهلت المحافظ، الجولة بزيارة مدرسة الشهيد رضوان الابتدائية بالبصارطة، تفقدت خلالها الفصول الدراسية بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال للإطمئنان على انتظام سير اليوم الدراسي حيث شددت على توفير مصادر التهوية والكمامات للطلاب وأيضاً تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي واتباع قواعد الأمان للحفاظ على سلامة الطلاب وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المدرسة خلال الفترتين للحد من التزاحم ووضع القوائم والجداول بكل فصل.

ووجهت إلى التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وعدم المبالغة في طلب المستلزمات الدراسية وتفعيل تعليمات مديرية التربية والتعليم بشأن آداء الواجبات المدرسية داخل الكتب، و أمرت أيضاً بتسليم الكتب المدرسية وحصر الطلاب غير القادرين لمخاطبة مجلس الأمناء لتغطية المصروفات.

محافظ دمياط تشدد على استخدام الأدوية الأولية لعلاج حالات اشتباه كورونا

و شددت الدكتورة منال عوض، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المقصف لقيامه ببيع مواد غذائية غير مصرح بتداولها داخل المدارس نظرًا لخطورتها على صحة الطلاب، وتفقدت دورات المياه وغرفتي الزائرة الصحية والعزل للتأكد من توافر المستلزمات الطبية الأساسية، حيث شددت على توفير الأدوية الأولية التى تستخدم مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا.

كما زارت «عوض»، الفصول الدراسية بمدرسة الشهيد حامد يوسف عيسى الثانوية المشتركة، وأكدت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي بتوفير مسافات آمنة بين الطلاب، مشددة على تفعيل الإجراءات حيال الطلبة الذين تجاوزوا عدد أيام الغياب.

تعليمات مشددة بتكثيف المرور على المدارس بكافة المناطق

وكلفت محافظ دمياط ، قيادات مديرية التربية والتعليم بالمرور الدوري على المدارس لمتابعة الموقف اولا بأول، والالتزام بالتطبيق الأمثل للاجراءات الإحترازية والوقائية حفاظا على الطلاب والعاملين.