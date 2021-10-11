«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل سيدة الجيزة..والدها وشقيقها أنهيا حياتها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة «إحدى السيدات» بمسكن والدها بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة بالجسم.

والد المجني عليها وشقيقها أنهيا حياتها

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة، والد المجنى عليها، وشقيق المجنى عليها «له معلومات جنائية»، حيث قام والدها بالتعدي عليها بسلاح أبيض «سكين» والثاني بعصا «شومة» فأوديا بحياتها.

المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة

وتم إلقاء القبض عليهما بعد استهدافهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية وأرشدا عن الأدوات المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.