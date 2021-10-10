«الداخلية»: ضبط موظف بنك استولى على 9 ملايين جنيه

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على موظف بفرع أحد البنوك في الباجور بالمنوفية، باستغلال عمله كونه مدير قسم الحسابات، حيث اختلس مبالغ مالية بلغ إجماليها 9 ملايين جنيه من حسابات عملاء البنك عبر قيامه بإجراء عمليات سحب لتلك المبالغ دون علم أصحابها بموجب مستندات مزورة والتلاعب بدفاتر البنك.

وأوضح بيان لـ«الداخلية» أن الموظف تمكن من الاستيلاء على المبلغ المذكور، مستغلاً كونه مقيماً بدائرة مركز شرطة الباجور وعلمه سفر بعض عملاء البنك لخارج البلاد والبعض الآخر من كبار السن، وكذا علمه بالحسابات الراكدة بالبنك من خلال عمله.

تزوير توقيعات عملاء البنك

وأضافت أنه حتى يصعب اكتشاف أمره زوَّر توقيعات عملاء البنك على إيصالات صرف نقدية صحيحة منسوب صدورها إلى البنك جهة عمله تفيد «خلافاً للحقيقة» حضورهم للبنك وطلبهم إجراء عمليات صرف لمبالغ مالية من حساباتهم ، وكذا إجراء تحويلات مالية من الحساب الرئيسي للبنك إلى حسابات بنكية لعملائه وسحب تلك المبالغ بموجب إيصالات صرف نقدية «مزورة»، كما أكدت التحريات قيام المذكور بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عدد من عملاء البنك من خلال نشاطه الإجرامي المشار إليه، وتصرف فى الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي عن طريق شراء عقارات وأراضٍ وشهادات ادخار.

وذكرت أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وهي «إيصالات سحب منسوب صدورها إلى البنك بأسماء عملاء البنك تفيد سحبهم مبالغ مالية مزورة – كشوف حساب منسوب صدورها إلى البنك بأسماء عملاء البنك - محاضر جرد لخزينة فرع البنك – بطاقات الرقم القومي الخاصة بعملاء البنك».

الموظف يعترف بارتكابه الجريمة

وذكرت الوزارة أنه بمواجهة الموظف، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن ضبط كل إيصالات صرف النقدية المزورة المستخدمة في الاستيلاء على أموال البنك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.