الداخلية تحصّل 456 ألف جنيه «غرامة كمامة» في يوم واحد

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، عن ضبط 9154 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقرّرة لـ9118 شخصًا المقدرة بـ455,900 جنيه، وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لنحو 36 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، تمّ تحرير 1148 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 353 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1723 أرجيلة.