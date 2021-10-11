ضبط موظفة اختلست 9 ملايين جنيه..تحصل على رواتب موظفين انتهت مدة عملهم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «موظفة بشركة مساهمة مصرية - مقيمة بمحافظة القاهرة» باستغلال طبيعة عملها واختصاصها الوظيفي كونها مسؤولة بالشركة عن إصدار كشوف رواتب وحوافز ومكافآت الموظفين، وتحويل مستحقاتهم المالية إلكترونياً لحساب الشركة البنكي الخاص بالرواتب بأحد البنوك، وامتناعها عن حذف أسماء بعض الموظفين من تلك الكشوف بالرغم من تركهم العمل بالشركة.

المتهمة تصرف رواتب موظفين انتهت مدة عملهم بالشركة..لحسابها

وأكدت التحريات استمرار المتهمة في تحويل مستحقات هؤلاء الموظفين الذين انتهت مدة عملهم، وسحبها عقب ذلك ببطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والمسلمة لها عقب تركهم للعمل، حيث تمكنت بموجب ذلك من تحويل مبالغ بإجمالي «9ملايين جنيه» وإيداعهم بحساباتها البنكية الشخصية واستيلائها على تلك المبالغ.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام.

ضبط المتهمة واعترافها بجرائم السرقة

وتم ضبط المتهمة عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.