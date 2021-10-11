أماكن انقطاع المياه بالجيزة.. اعرف اليوم وعدد الساعات

كشفت محافظة الجيزة عن قطع المياه بعدة مناطق بها، وذلك ضمن أعمال المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وأهابت بالمواطنين اتخاذ استعدادهم اللازمة.

ويأتي ضمن أعمال المشروعات القومية الجاري تنفيذها، مشروع مياه الخزان الأرضي الذي يتطلب الربط بين خط السحب قطر 900 مم والخزان، وهو ما يضطر السلطات لقطع المياه عن الخط قطر 1000 مم الخارج من محطة مياه إمبابة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز أماكن انقطاع المياه بالجيزة.

أماكن انقطاع المياه بالجيزة

وتوضح محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه بعدة مناطق وهي «ناهيا، واوسيم، وصفط اللبن، وبرطس، وشنباري» كما سيكون هناك ضعف المياه بمناطق «الجلاتمة، والمناشي البلد، وذات الكوم، وبهرمس».

وسيتم قطاع المياه بالمناطق المذكورة وفق بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمدة 8 ساعات وذلك اعتبارًا من الساعة الـ10 مساء يوم الجمعة الموافق 15 / 10 / 2021 حتى الساعة الـ6 صباحًا من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري.

وناشدت محافظة الجيزة، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، مشيرة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125.

طرق تقديم شكاوى المياه في حال تكرار انقطاعها أو ضعفها

وفي ذات السياق، يعاني الكثيرين في بعض المناطق من ضعف المياه أو يواجهون مشكلة تكرار الانقطاع، لذا وفرت شركة مياه الشرب عدة طرق لتقديم شكاوى.

يمكن تقديم شكاوى المياه من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- كما يمكن تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة على رقم 15100.