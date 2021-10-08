تعرف على أماكن انقطاع المياه اليوم في شبرا الخيمة «13 منطقة»

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن انقطاع المياه اليوم الجمعة عن عدة مناطق وذلك نظرًا لتنفيذ الشركة لأعمال التحويل لمسار خط المياه بقطر 800 مم، في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، لذا تستعرض «الوطن» أماكن انقطاع المياه اليوم في شبرا الخيمة.

بالتفاصيل.. أماكن انقطاع المياه اليوم بشبرا الخيمة

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، في بيان رسمي لها أمس الخميس، عن أماكن انقطاع المياه اليوم في محافظة القليوبية، وأوضحت أنه سوف يتم قطع المياه عن عدة مناطق بشارع حلمي عبد الرازق «منطقة الأرصاد»، وهي كالتالي:

1 - بهتيم.

2 - عزبة رستم.

3 - أرض الدكتور.

4 - منشية الحرية.

5 - الوحدة العربية.

6 - سليم وبدران.

7 - إبراهيم بك.

8 - السعادة والتعاون.

9 - -بيجام.

10 - الفرنواني.

11 - أرض أم بيومي.

12 - عزبة عثمان.

13 - المنشية الجديدة.

وأضافت شركة المياه والشرب بالقاهرة الكبرى، أن المياه سوف تكون ضعيفة في نفس التوقيت عن باقي مناطق شبرا الخيمة.

عدد ساعات انقطاع المياه اليوم في شبرا الخيمة

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن انقطاع المياه اليوم الجمعة يبدأ من الساعة 4 عصرًا، وحتى الساعة 4 من فجر غدا السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، أي سيتم قطع المياه لمدة 12 ساعة كاملة.

«مياه الشرب» توجه رسائل إلى أصحاب المخابز والمستشفيات

وفي سياق متصل، وبسبب انقطاع المياه اليوم أهابت شركة المياه والشرب بالقاهرة، بكل من أصحاب المخابز والمستشفيات بأن يدبروا كافة احتياجاتهم من المياه أثناء الفترة من الساعة 4 عصر اليوم الجمعة وحتى غدا السبت في تمام الساعة 4 فجرا وهو موعد انقطاع المياه.

وأكدت الشركة أنها دبرت العديد من سيارات المياه الصالحة للشرب، التي توجد في المناطق التي ستتأثر من انقطاع المياه اليوم، وفي حالة الاحتياج إلى هذه السيارات يتصل المواطن على الخط الساخن 125 من خلال التليفون الأرضي.