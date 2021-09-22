أبرز أماكن انقطاع المياه في القاهرة لمدة 6 ساعات الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها، قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة مساء يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر الجاري، لمدة 6 ساعات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز أماكن انقطاع المياه، وفقا لما أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

أماكن انقطاع مياه الشرب

سيتم قطع المياه عن منقطة (الحى السابع بالكامل – المنطقة الثامنة) بمدينة نصر، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 24-9-2021 حتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق 25-9-2021، نظراً لأعمال المشروع القومى لقطار المونوريل، والذى يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع ذاكر حسين تقاطع شارع أبو العتاهية بميدان إنبى والمتعارض مع أعمال تنفيذ قطار المونوريل.

وشددت شركة مياه الشرب على أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125.

طرق تقديم شكاوى المياه

هناك عدة طرق لتقديم شكاوى المياه، وهي كما يلي:

- يمكن تقديم الشكاوى من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- من خلال الخط الساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- يمكن تقديم شكوى أيضا من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- ومن ضمن طرق تقديم الشكاوى هي التقديم من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

- يمكن تقديم شكاوى المياه عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- يمكنك تقديم شكاوى المياه عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والمحافظات.