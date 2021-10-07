أماكن انقطاع المياه غدا بالقاهرة «تصل لـ12 ساعة»

تنبيهًا على المواطنين لأخذ استعداداتهم واحتياطاتهم، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، في بيان لها، قطع الخدمة عن مناطق بشبرا الخيمة غدًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز أماكن انقطاع المياه غدًا وعدد ساعات الانقطاع وفق بيان شركة مياه الشرب.

أماكن انقطاع المياه غدا بالقاهرة

من المقرر وفق المعلن عنه انقطاع مياه الشرب عن شارع حلمي عبدالرازق منطقة الأرصاد وهي «بهتيم – عزية رستم- أرض الدكتور، منشية الحرية، الوحدة العربية سليم وبدران - إبراهيم بك - السعادة والتعاون بيجام - الفرنواني - أرض أم بيومي - عزبة عثمان - المنشية الجديدة».

وبالإضافة إلى الانقطاع في المناطق المذكورة أعلاه، سيكون هناك ضعف المياه عن باقي مناطق شبرا الخيمة.

ويأتي قطع المياه نتيجة تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مللم بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمي عبدالرازق وفق بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

موعد انقطاع المياه

وسيتم قطع المياه عن المناطق المذكورة اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالي السبت الموافق 9 أكتوبر ولمدة 12 ساعة.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الحي، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وللحصول عليها يمكنك الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

طرق تقديم شكاوى المياه

- وفي حال ضعف المياه أو تكرار الانقطاع يمكن تقديم الشكاوى من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- ويمكن تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة على رقم 15100.

- تقديم شكوى من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- ويمكن التقديم من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg.

- يمكن تقديم شكاوى المياه عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.