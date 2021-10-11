قيادات وضباط الشرطة اصطحبوا أبناء الشهداء للمدارس في أول يوم دراسي (صور)

رافق عدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية، أبناء الشهداء إلى المدارس في أول أيام الدراسة، عرفانا بالجميل وتخليدا لذكرى آبائهم الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن مقدرات الوطن.

ترجمت المشاهد ثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية التي تتجسد أبرز ركائزها في اعتبار ذكرى الشهيد، عطاء لا ينفذ، وقيمة لا تبلى، واسم لا يموت.

توجيهات بتقديم كل أوجه الدعم للتلاميذ

وقدم الضباط أوجه الدعم لأسر الشهداء وأبنائهم، تنفيذا لتكليفات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، مؤكدين أن سيرة آبائهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة في ذاكرة الوطن، وأن تضحيات هؤلاء الأبطال قد عكست مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسؤولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوماً وساماً على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون بها كأروع مثال في التضحية والبطولة والفداء.

فرحة وسعادة بين أبناء وأسر الشهداء

وكان لتلك الزيارات بالغ الأثر في نفوس أبناء وأسر الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التي تُعد تكريماً لآبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن الحق لكى يأمن الجميع.

وأعرب القائمين على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوي لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق بالأمل والأمن والأمان.