عمرو دياب يطرح برومو أغنية «انت الحظ» في عيد ميلاده الـ60 (فيديو)

طرح الفنان عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «انت الحظ»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك بعدما طرح أغنيتي «رايقة» و«حلو التغيير» قبل أيام.

أغنية «انت الحظ»، للفنان عمرو دياب، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة عبد المنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتُطرح أغنية «انت الحظ»، بالتزامن مع عيد ميلاد عمرو دياب الستين، والذي يحل اليوم الاثنين، إذ أنه من مواليد 11 أكتوبر في بورسعيد.

عمرو دياب 2021.. الجمهور يحتفل بعيد ميلاد الهضبة

وحرص قطاع كبير من الجمهور، على تهنئة عمرو دياب، بعيد ميلاده، حيث قال أحد المتابعين: «كل سنة وانت طيب يا أحلى حظ في حياتنا، يارب العمر كله ليك يا هضبة».

واحتفلت إحدى المتابعات بعيد ميلاد عمرو دياب، بشكلٍ مختلف، حيث كتبت: «أهلاً بيكم في العالم اللي مقدرناش نبعد عنه ولو ثواني، عالم عمرو الأسطورة دياب، الشخص اللي فعلاً تليق عليه جملة يا أغلى الناس على قلبي حياة قلبي وروحي وعمري ودُنيتي معاك، الإنسان ده هو الشيء الوحيد الثابت في حياتنا، الشخص الوحيد اللي هيفضل حلم عمرنا بس نشوفه ونسلم عليه، النهاردة يا عمرو جايين نقولك بنحبك حب يملي الكون وبقلب عاشق أيوة عاشق عمره في يوم ما يخون، انت الصاحب والمُلهم الوحيد، والصوت اللي لو مَتسمعش علي مدار اليوم يبقي ملوش طعم ومعني».

وتابعت بقولها: «صحيح بنسمع ناس كتير، لكن إحنا ملناش إلا مطرب واحد ومنعرفش ولا هنعرف إلا مطرب واحد اسمه عمرو عبد الباسط دياب.. أنت الوحيد اللي ملكش ولا هيكون ليك بديل، كل سنة وأنت بخير وصحة ونجاح يا أعظم مطرب في تاريخ مصر والشرق الأوسط، ويارب حلاوة صوتك الواحد ما يتحرم منها ابداً يا حبيبنا».