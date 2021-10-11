في عيد ميلاده.. الإذاعة رفضت اعتماد عمرو دياب والسبب: لهجته

يحتفل اليوم الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ60، والذي يعد واحداً من أساطير الغناء في الوطن العربي، حيث رسخت أعماله الفنية في أذهان الكثير من متابعيه حول العالم، وحققت ألبوماته مبيعات هائلة، وترجمت العديد من أغنياته إلى عدة لغات مختلفة، ولكن يجهل الكثير بدايات الفنان التي لم تكن مبشرة بكل هذا النجاح.

كان أول ظهور للفنان عمرو دياب إذاعياً، حيث غنى لأول مرة في الإذاعة المحلية في مدينة بورسعيد، ونتيجة إعجاب المحافظ بصوته وأدائه، أهداه «جيتاراً».

الإذاعة ترفض اعتماد عمرو دياب والسبب لهجته

وكان أول فشل تلقاه عمرو دياب في حياته هو رفض الإذاعة اعتماده بسبب لهجته البورسعيدية، فأعطوه فرصة لمدة 6 أشهر حتى يواصل التدريب على لهجته، ثم تم اعتماده بعد ذلك مطرباً في الإذاعة المصرية.

ألبوم «يا طريق» لم يحقق نجاحاً

ولكن سعادته لم تكتمل، فبعد طرحه لألبومه الأول الذي يحمل اسم «يا طريق»، عام 1983، الذي يحتوي على 8 أغنيات، وتعاون فيه مع الملحنين هاني شنودة، وعزمي الكيلاني، وياسر عبدالحليم، والذي كتب كلماته كلاً من عبدالرحيم منصور، هاني زكي، عوض الرخاوي، عصام عبدالله، إلا أن هذا الألبوم لم يحقق نجاحاً.

أولى البدايات الناجحة لعمرو دياب

ليكون على موعد مع النجاح من خلال طرحه لألبوم «ميال»، في نهاية الثمانينات، الذي كان بدايات النجاح في مشواره الغنائي، حيث يضم هذا الألبوم 8 أغنيات، ولكن كان أشهرها هي أغنية «ميال»، حيث اعتمد فيها دياب على الإيقاع الراقص.

عمرو دياب يشارك في غناء تتر المسلسلات

قام بغناء تتر مسلسلي «ينابيع النهر»، الذي تم طرحه في عام 1986، من إخراج عادل صدق، وتأليف ثروت أباظة، و«بلاد السعادة»، من إخراج حامد عبدالعزيز، وتأليف ممدوح عفيفي، لتبدأ بعد ذلك مسيرة عمرو دياب الفنية التي حققت الكثير من النجاح حتى الآن.