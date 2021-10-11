في عيد ميلاد عمرو دياب الـ 60.. 5 نجاحات عالمية لهضبة الأغنية العربية

يحتفل النجم عمرو دياب بعيد ميلاده الستين اليوم، قضى منها ما يقرب من أربعين عاما في خدمة الأغنية المصرية والعربية قدم فيها أكثر من 300 أغنية حازت أغلبها على جوائز عالمية وقارية وعربية، وتخطت مبيعاته ملايين النسخ في كل أرجاء العالم، جعلته المطرب العربي الأكثر جماهيرية والأعلى والأغلى سعرا في المنطقة العربية.

عمرو دياب من مواليد 11 أكتوبر 1961

نرصد في هذه التقرير 5 معلومات لأبرز النجاحات العالمية التي حققها دياب طيلة الأربعين عاما الماضية.

- قامت شركة (هوت ليبول) الألمانية عام 1990 بإنتاج ثلاث نسخ عالمية من أغنية (ميال)، تحت بند الموسيقى الإلكترونية، وباستخدام أنماط موسيقية جديدة آنذاك وهى (الهاوس والبستراكت والكسبيرمينتال).

- عام 1991 اختير عمرو دياب ليمثل مصر فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت فى القاهرة وحملت رقم الخامسة حيث غنى باللغة الإنجليزية والفرنسية، ونُقل الحفل بالقمر الصناعى فى الوطن العربى، بمشاركة (السى إن إن).

- اختيرت أغنية «نور العين» ضمن أفضل 50 أغنية على مستوى العالم فى القرن العشرين وتوجت فى حفل (الميوزك أوورد) فى مايو 1998، فى موناكو، بحضور العديد من نجوم العالم مثل (سيلين ديون) و(ستيفن ستيجال) والفريق الغنائى العالمى (باك ستريت بويز).

عمرو دياب من مواليد مدينة بورسعيد

- عام 2008 دخل كأول مطرب عربى سباق (الأى تيونز) للأغانى الأكثر مبيعاْ على مستوى العالم، وتفوقت أغنية (تملى معاك) على مطربين عالميين مثل رولنج ستونز وكوين وإيفانيسنس وتيمبالند وبرايان آدمز.(الجدير بالذكر أن شركة (آبل) للتقنية لا تعترف سوى بعمرو دياب فقط كمطرب عربى بسبب تفوق مبيعات النجم العربى على مبيعات النجوم العالمية، والدليل تشارك أغانى ITunes المنفردة فى جميع أنحاء العالم).

- اختارت مدرسة المسرح والسينما والتليفزيون التابعة لجامعة كاليفورنيا الأمريكية فيلم (أيس كريم فى جليم) فى السادس من أبريل عام 1999، وبمناسبة مرور خمسين عاماْ على الأفلام الموسيقية المصرية، من ضمن أفضل خمسة أفلام فى تاريخ السينما المصرية على الإطلاق وتم تكريمه فى برنامجها الموسيقى على أرض النيل.