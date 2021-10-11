في عيد ميلاد عمرو دياب الـ60.. رصيده في مجال التمثيل 8 أعمال فقط

في عالم الغناء سطّر الفنان عمرو دياب اسمه بحروف من الذهب الخالص، حين بزغت موهبته في ثمانينيات القرن الماضي، وفي التسعينيات جلس على عرش الفن ملكًا متوجًا محاطًا بالشهرة والنجومية التي تجاوزت المحلية إلى العالمية.

وفي الوقت الذي يعد فيه الهضبة عمرو دياب، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ60 باعتباره من مواليد 11 أكتوبر عام 1961، المطرب الأكثر استماعًا في الشرق الأوسط عبر المنصات الموسيقية، وتتصدر أغنياته محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، إلا أن ظهوره في عالم الدراما والسينما كان محدودًا للغاية.

المشوار السينمائي والدرامي للهضبة عمرو دياب على مدار 38 عامًا منذ انطلاقه في عالم الفن

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أبرز الأعمال السينمائية والدرامية التي شارك فيها الفنان عمرو دياب منذ انطلاقته في عالم الفن وحتى الآن:

فوازير ألف ليلة وليلة «عروسة البحور»

عام 1985 شارك الفنان عمرو دياب كـ«ضيف شرف» في فوازير ألف ليلة وليلة «عروس البحور» مع النجمة شريهان، للمخرج فهمي عبدالحميد، والمؤلف طاهر أبوفاشا.

ينابيع النهر

عام 1986 شارك الفنان عمرو دياب في أول مشاركة درامية من خلال مسلسل «ينابيع النهر» أمام مديحة كامل، صلاح السعدني، ممدوح موافي، تأليف ثروت أباظة، سيناريو وحوار مصطفى بركات، إخراج عادل صادق.

فوازير ألف ليلة وليلة «ورد شان وماندو»

وفي نفس العام 1986، شارك عمرو دياب مع شريهان في بعض حلقات فوازير ألف ليلة وليلة «ورد شان وماندو» للكاتب طاهر أبوفاشا، وأشعار عبدالسلام أمين، وإخراج فهمي عبدالحميد.

أسف لا يوجد حل

عام 1987 شارك عمرو دياب في مسلسل «آسف لا يوجد حل» مع الفنان صلاح السعدني، نادية رشاد، جورج سيدهم، صفاء السبع، تأليف حلمي سالم، إخراج عادل صادق.

السجينتان

عام 1988 ظهر الفنان عمرو دياب لأول مرة على شاشة السينما من خلال فيلم «السجينتان» مع إلهام شاهين، سماح أنور، يوسف شعبان، تأليف رجاء يوسف، إخراج أحمد النحاس.

العفاريت

عام 1990 قدم عمرو دياب بطولة فيلم «العفاريت» مع مديحة كامل، نعيمة الصغير، عماد رشاد، تأليف ماجدة خيرالله، إخراج حسام الدين مصطفى.

أيس كريم في جليم

عام 1992 قدم عمرو دياب فيلم «آيس كريم في جليم» مع سيمون، أشرف عبدالباقي، حسين الإمام، جيهان فاضل، علي حسنين، تأليف مدحت العدل، خيري بشارة.

ضحك ولعب وجد وحب

عام 1993 قدم عمرو دياب اخر مشاركة سينمائية له من خلال فيلم «ضحك ولعب وجد وحب» أمام عمر الشريف، يسرا، إخراج طارق التلمساني، الذي شارك في كتابة السيناريو والحوار مع مجدي أحمد علي.