عمرو دياب في أول لقاء تلفزيوني: «عندي 21 سنة ونص.. ونفسي أكون مغني»

خجل شديد يغلف ملامح الشاب البورسعيدي في ظهوره الأول على شاشة التلفزيون، لم يكن يعلم أنه بعد سنوات ليست طويلة سيكون نجم الغناء الأبرز في الوطن العربي، وصاحب رحلة ملهمة في الوصول إلى القمة والتربع عليها، ويحتفل جمهور «الهضبة» عمرو دياب، اليوم، بعيد مولده الـ 60.

رحلة طويلة قطعها الفنان عمرو دياب حتى أصبح أسطورة فنية صعب تكرارها في عالم الغناء، ولكن البداية لم تكن بالسهولة التي قد يبدو عليها الأمر، وهو ما وضح في لقائه الأول على شاشة التلفزيون المصري مع الإعلامية فريال صالح، في عام 1982، بناء على ترشيح من الموسيقار هاني شنودة، الذي اكتشفه وقدمه للجمهور للمرة الأولى.

عمرو دياب يتوتر بسبب الكاميرا: «أول مرة»

«اسمي عمرو دياب.. طالب في المعهد العالي للموسيقى العربية وعندي 21 سنة ونص»، قالها وهو يضع يديه خلف ظهره ليخفي التوتر الذي يسيطر عليه، وعيناه لا ترتفع إلى مستوى الكاميرا، لتفاجئه الإعلامية فريال صالح بسبب هروبه من الكاميرا، ليرد: «مش عارف يمكن عشان أول مرة».

«أغاني للشباب»، كان ذلك المضمون الذي يحاول عمرو دياب تقديمه منذ اليوم الأول في مسيرته الغنائية، فكان هدفه تقديم شكل موسيقي جديد يناسب أبناء جيله الشباب ويعبر عن قصصهم وتجاربهم، وفقا لما قاله خلال اللقاء التلفزيوني الأول، «عايز أقدم في الأغاني حدوتة صغيرة حسيت ومريت بها».

«يا طريق» الألبوم الغنائي الأول لعمرو دياب

وبعد اللقاء الأول على التلفزيون بما يقرب من عام، أطلق عمرو دياب ألبومه الغنائي الأول بعنوان «يا طريق»، وتضمن 8 أغاني تعاون فيه مع الملحنين عزمي الكيلاني وهاني شنودة، وقام بتصوير أغنية «الزمن» من الألبوم، وظهر فيها برفقته الفنان هاني شنودة.