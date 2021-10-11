ختام فعاليات تأسيس مجلس استشاري إقليمي للمنظمات الأهلية بكفر الشيخ

اختتمت مؤسسة مصر الخير، برنامجاً تدريبياً بعنوان «رصد الإحتياجات المجتمعية»، بحضور الدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، وكريم السماحي، مدير إدارة التدريب بالمحافظة، في إطار بروتوكول التعاون بين ديوان عام محافظة كفر الشيخ ومؤسسة مصر الخير، لتأسيس مجلس إستشاري إقليمي للمنظمات الأهلية لدعم رؤية مصر 2030، بالتعاون مع شئون المجتمع والتدريب الإداري بالمحافظة.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أن البروتوكول يأتي في إطار دعم المحافظة لسبل التعاون مع المجتمع المدني ومنظماته الفعالة في خدمة المجتمع، مؤكداً تقديم سبل الدعم اللازم لتلك المؤسسات والمنظمات من خلال التكامل في الأدوار مع الإدارة العامة لشئون المجتمع بالديوان العام.

البرنامج جاء بحضور ممثلي 23 جمعية أهلية

وأفاد كريم السماحي، مدير إدارة التدريب، أن البرنامج التدريبي جاء بحضور ممثلي 23 جمعية أهلية بالمحافظة، واستهدف التدريب كيفية وضع خطط عمل تلك الجمعيات وتقديم رؤى ومشروعات قابلة للتنفيذ خلال الستة أشهر القادمة، وذلك تمهيداً لعرضها على السلطة المختصة لإختيار أفضلها للتطبيق، واستمر التدريب على مدار ثلاثة أيام متصلة، بقاعات التدريب بمركز الدراسات الوطنية مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، وإيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع.

وتعمل مؤسسة مصر الخير على دعم رؤية 2030 من خلال دعم الجمعيات الأهلية بمحافظة كفر الشيخ وتطوير أدائها وفقا للبروتوكول الموقع، كما تساهم في سد احتياجات السر الأكثر احتياجا بالمحافظة، من خلال المساهمة في الكثير من الأنشطة الخيرية.