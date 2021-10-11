موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة لـ شريف منير على قناة أون وملخص الحلقة 22

يبحث الجمهور يومياً عن أحداث مسلسل إجازة مفتوحة للفنان شريف منير ولقاء الخميسي، حيث عرضت قناة «أون» الحلقة الجديدة 22، ويناقش المسلسل قضايا اجتماعية مهمة من خلال الحياة الزوجية، كما يتطرق لكيفية التعامل مع الأولاد، وكذلك أفكار مشروعات يتم البحث عنها باستمرار.

موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة

موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة، يوميًا عبر قناة «أون»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يُعاد الساعة الثانية صباحًا، وكذلك الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي، ويحرص الجمهور على متابعة أحداث المسلسل في الموعد الأساسي والإعادة، خاصة بعد تصدر المسلسل محركات البحث على «جوجل» خلال الساعات الماضية منذ بداية عرض المسلسل على قناة أون .

ملخص الحلقة 22 من مسلسل إجازة مفتوحة

شهدت أحداث الحلقة الـ 22، هروب «ياسمين» ابنة شريف منير من المنزل، بعدما اكتشف والدها أن لديها فيديوهات على منصة «تيك توك»، وقام بتعنيفها أمام عائلتها بشكل واضح، وانتهت الحلقة بوقوفها أمام النيل لتفكر في الانتحار.

وفي إطار درامي كوميدي، يفقد رب أسرة وظيفته وتحاصره الأزمات المادية ويجد العديد من الصعوبات في التعامل مع أبنائه وهم في سن المراهقة، ويحدث بينهم عدد من المشكلات التى تحدث في الحقيقة .

أبطال مسلسل إجازة مفتوحة

يشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن منهم شريف منير، ولقاء الخميسي، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.