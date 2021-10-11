تفاصيل حادث ميكروباص كوبري الساحل.. الأمن يحاول كشف اللغز

حتى تلك اللحظة لم يُعثر على الميكروباص الذي تردد منذ الأمس أنه سقط من أعلى كوبري الساحل بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، بعدما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه لانشات الإنقاذ النهري، التي بدأت تبحث عن آثار الحادث للعثور على سيارة الأجرة المفقودة وركابها، والمعروفة إعلاميًا باسم «ميكروباص كوبري الساحل».

حادث ميكروباص كوبري الساحل

تحركت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على الفور إلى مكان الحادث، وتبين سقوط جزء من كوبري الساحل في مياه نهر النيل، وتم انتشال الجزء الحديدي، صباح أمس، وتبين سقوطه كان نتيجة اصطدام «توك توك» نتيجة السرعة الزائدة بحسب رواية أحد شهود العيان، وقال البعض إن هذا المكان الفارغ سقط منه الميكروباص المفقود في نفس اليوم.

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قوات الأمن تحاول فك لغز سقوط ميكروباص كوبري الساحل

وتباشر قوات الأمن حاليًا، الإجراءات حول حادث سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل، بعد تليقها بلاغًا بالواقعة، ولكن لم يُعثر حتى الآن على ضحايا أو جثامين للركاب أو آثار للسيارة نفسها، رغم عمليات البحث المستمرة منذ ظهر الأمس الأحد.

الدفع بـ 7 لانشات للإنقاذ النهري

ودفعت القوات بـ7 لانشات للوقوف على حقيقة سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل من عدمه، ووضعت حواجز أسمنتية في مكان سقوط السور بعد انتشال الجزء الحديدي الذي سقط منه.

روايات شهود العيان حول واقعة ميكروباص كوبري الساحل

والتقت «الوطن» بعدد من شهود العيان، المتواجدين في موقع الحادث، لمعرفة حقيقة تلك الواقعة التي تصدرت مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد طارق رفاعي، شاهد عيان، أن هناك «توك توك» اصطدم بجزء من سور كوبري الساحل، ما ترتب عليه سقوطه من أعلى الكوبري ليستقر داخل مياه نهر النيل، وتمكن مستقلوه من النجاة.