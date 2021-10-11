تفاصيل أكبر باقة إنترنت سنوية من المصرية للاتصالات.. تصل لـ1 تيرا بايت

تقدم الشركة المصرية للاتصالات لعملائها، أكبر باقة سنوية تصل لـ1 تيرا بايت، وسرعة تصل إلى 30 ميجا بايت، ويُدفع الاشتراك مرة واحدة فقط سنويًا.

وتقدم الشركة هذه الباقة لمستخدمي الإنترنت في منطقة الساحل الشمالي بالقرى الساحلية فقط، وهي عبارة عن 1000 جيجا بايت بسرعة تصل لـ30 ميجا بايت، بسعر 1140 جنيها شاملة الضريبة صالحة لمدة 356 يومًا، فضلًا عن اشتراك مجاني لمدة شهر في خدمة WATCH IT عند الاشتراك أو التحويل إلى باقة «WE SPACE SA7EL».

تفاصيل الاشتراك في باقة WE SPACE SA7EL

في حال كنت عميل جديد بالشركة، يمكنك شراء الراوتر نقدًا مع الاشتراك بالسعر الرسمي للراوتر، وحال كنت عميلا حاليا بالشركة ولديك راوتر بمصاريف شهرية، يمكنك دفع باقة القيمة المتبقية كاش، أو يمكنك الحصول عليه نقدًا.

وأشارت الشركة إلى أنّ الجيجابايتس غير المستخدمة لا يتم ترحيلها للعام التالي، كما أنّه لا يمكنك الاستفادة بخدمة «سلفني»، ويمكنك شحن أي من الباقات الإضافية المتاحة لعملاء WE Space سواء لمرة واحدة أو متجددة شهريًا من خلال طرق الشحن المختلفة.

تفاصيل شراء راوتر جديد للاشتراك في الباقة

وتقدم الشركة إمكانية شراء أجهزة راوتر جديدة برسوم شهرية 11.4 جنيه شامل الضريبة للسرعات الفائقة له القدرة على دعم السرعات العالية من خلال تكنولوجيا متقدمة في المجال اللاسلكي والحماية، كما يتيح أيضا للعملاء الوصول إلى سرعات تصل إلى 200Mbps.

ويدعم الجهاز ترددين 2.4GHZ)& 5GHZ) وبالتالي يدعم سرعات وتغطية أعلى لاسلكيًا، إذ يساعد على تحسين كفاءة خط الإنترنت والتقليل من التشويش على الخط حتى يمكنك الاستفادة بأعلى سرعة ممكنة يتحملها الخط، ويحق للعميل راوتر واحد بمدفوعات شهرية، و2 نقديًا.

ولا يمكن للعميل عدم استكمال المدفوعات الشهرية ورد الجهاز في أي وقت، إذ يتم تخصيص جهاز جديد للعميل ولا يمكن استرداده، وفي هذه الحالة يجب على العميل تملّك الجهاز.

وتصل مدة ضمان الجهاز لمدة عام من تاريخ استلام الجهاز في حالة الشراء، أما في حالة المدفوعات الشهرية يكون الجهاز على مسؤولية الشركة ضد عيوب الصناعة حتى يتملكه العميل، ويبدأ أيضًا الضمان من يوم الاستلام وليس من يوم التملك.

ويصل سعر شراء الراوتر إلى 700 جنيه شاملة الضريبة، يشتريه العميل من خلال أحد فروع الشركة مع إحضار الأوراق الآتية:

- المشترك بنفسه مُصطحبًا إثبات الشخصية (بطاقة رقم قومي سارية) أو جواز سفر أو كارنيه الجيش أو الشرطة أو كارنيه نقابة موضح فيه الرقم القومي أو رخصة القيادة.

- من ينوب عن المشترك (بأصل بطاقة المشترك أو توكيل رسمي عام عن صاحب الاشتراك) وأصل بطاقة المستلم وأصل إيصال الدفع.