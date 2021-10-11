«المجتمعات العمرانية» تسند تسويق «مارينا العلمين» للسعودية المصرية

أسندت هيئة المجتمعات العمرانية تسويق وتطوير أحدث مراحل مشروع «مارينا العلمين» للشركة السعودية المصرية للتعمير، وذلك في إطار توجهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لتطوير ورفع كفاءة مشروع مارينا العلمين بالساحل الشمالي، ولما يحظى به المشروع من مقومات الاستدامة والنجاح بمنطقة لابلاچ 1 و2.

وقال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسندت للشركة أعمال تسويق وتطوير أحدث مراحل مشروع مارينا العلمين، وذلك استكمالًا لسلسلة النجاحات الكبيرة التي حققتها الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وشركته في أكثر من مشروع عمراني متكامل متعدد الاستخدامات خلال الفترة الماضية.

الطاهر: نجاح الشركة في بيع عدد كبير من وحدات التاون هاوس بقيمة 400 مليون جنيه

وأضاف «الطاهر»، أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية يشمل في جزء منه تسويق مجموعة من وحدات التاون هاوس وتوين فيلا الجاهزة للتسليم بنظام نصف تشطيب، متابعًا أن الشركة نجحت في بيع عدد كبير من هذه الوحدات خلال أيام قليلة، ولم يتبقى منها سوى عدد محدود.

وأوضح «الطاهر»، أن القفزة الكبيرة التي حققتها الشركة في مبيعات هذه الوحدات والتي بلغت 400 مليون جنيه، في وقت قياسي، لافتًا أن سعر الوحدة يتراوح ما بين 8 إلى 14 مليون جنيه.

وأكد «الطاهر»، أن الجزء الثاني من التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في أحدث مراحل مشروع مارينا العلمين بالساحل الشمالي، سيكون في صورة تقديم مجموعة من الاستشارات الخاصة بنوعية البناء الأكثر تفضيلا للعملاء، ونوعية الخدمات اللازم توافرها، وكل ما يتعلق بتلبية احتياجات العملاء من الراغبين في الشراء بهذه المنطقة.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الشركة تمتلك تاريخًا كبيرًا من الخبرة في مجال التطوير العقاري يقترب من نصف قرن، وتعرف جيدًا احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلى معرفتها الكاملة بأنماط البناء الحديثة والمفضلة لدي العملاء، لذلك سيكون دورها المشاركة في تطوير المشروع عن طريق تقديم الاستشارات، بينما ستكون هيئة المجتمعات العمرانية هي المطور الرئيسي للمشروع.

الرئيس التنفيذي للشركة: اختيار الهيئة للمرة الثالثة شهادة ثقة في قدرتنا على إنجاز المهام المطلوبة بكفاءة وجودة

ووصف «الطاهر» اختيار هيئة المجتمعات العمرانية لشركته، لتتعاون معها للمرة الثالثة بأنه بمثابة شهادة ثقة في قدرات الشركة السعودية المصرية للتعمير على إنجاز المهام المطلوبة منها بأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأكد «الطاهر» على نجاح الشركة في تسويق مشروعي«صواري» و«الحي اللاتيني» بشكل لافت، حيث بلغت مبيعات «صواري» 6.7 مليار جنيه، بينما بلغت مبيعات «الحي اللاتيني» 1.5مليار جنية في أول عشرة أيام من فتح باب المرحلة الأولى من المشروع.