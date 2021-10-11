مصدر أمني: لم نتلق بلاغا حتى الآن بشأن حادث ميكروباص كوبري الساحل

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، عدم تلقي أي بلاغ حتى الآن بشأن حادث ميكروباص كوبري الساحل من أهالي الضحايا أو المفقودين، يفيد بسقوط الميكروباص من أعلى الكوبري في مياه النيل صباح أمس الأحد.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنه جار عمليات البحث عن السيارة المفقودة والركاب عن طريق لانشات الإنقاذ النهري، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تم التحرك الأمنى لكشف ملابسات الواقعة، وحتى الآن لم يُعثر على جثمان للضحايا أو السيارة نفسها التي تردد أنها سقطت في مياه نهر النيل.