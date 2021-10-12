حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 12-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مبدع وعاطفي ومخلص، جانب من الصفات التي تظهر بوضوح في مواليد برج السرطان، فضلا عن محاولاته الدائمة لحماية الأشخاص الذين يحبهم ودفع الأذى عنهم باستمرار.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في مواجهة برجك.. انتبه اليوم لحقوقك وادرس جيدا قراراتك ولا تغامر.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

قد تميل اليوم للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بالمحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.