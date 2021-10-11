حظك اليوم الاثنين 11-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم قطاع كبير بالبحث عن حظك اليوم لمختلف الأبراج، مثل برج الدلو والحوت، اعتقاداً منهم أن علم الأبراج يرتبط بالفلك والنجوم، حيث يبحث الكثيرين على معرفة حظ البرج الخاص بهم بشكل مستمر، والتي تتغير حسب حركة الشمس والأبراج السماوية، وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات للخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحمل 11-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف مواتية للتخطيط ولزيادة معلوماتك واكتشاف نفسك من جديد.

حظك اليوم برج الحمل 11-10-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المشتري يمدك اليوم بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في عيون الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

حظك اليوم برج الثور 11-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار جرأة في المعاملات المادية ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على زيادة دخلك وتنمية أعمالك.

حظك اليوم برج الثور 11-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بمن تحب.. تتمتع بطاقة عاطفية ويقظة ذهنية ويساعدك ذلك على تحقيق تواصل أفضل.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل وانتبه لحقوقك.. فالقلق يأتي من إهمال الثغرات.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمواجهة برجك.. كن صبورا وحاول أن تسترخي ولا تدع الغضب يفسد عليك حياتك ولا تقابل الحب بالجفاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 11-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمدك اليوم بالطاقة والإصرار على إنجاز واجباتك.. تنظم جهودك جيدا وتوظفها في اتجاه سليم.

حظك اليوم برج السرطان 11-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بالتألق وتعرف كيف توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 11-10-2021 على الصعيد المهني

الفلك يدعم خطواتك وتتضح الأمور من حولك وتجد حلا لقضية شائكة.

حظك اليوم برج الأسد 11-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في منزل الحب مما يجعلك اليوم لبقا خاصة مع من يشتاقون لتواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 11-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس واليوم عليك أن تعطي وقتا كافيا لكل مشكلة أو خلاف.

حظك اليوم برج العذراء 11-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك وينصحك الفلك بالابتعاد عن التشنج واعتماد الليونة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 11-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم أن تبرز مواهبك وقد تجد العلاج لأمور تشغلك.

حظك اليوم برج الميزان 11-10-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المشتري يمنحك اليوم تألقا وجاذبية وسحرا وتعتني جيدا بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 11-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتأنى في خطواتك وحساباتك، تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج العقرب 11-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك بأن تدرس جيدا كل كلمة قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 11-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويجعلك ذلك مبادرا وأكثر جرأة وجاذبية.

حظك اليوم برج القوس 11-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي للاقتراب ممن تحب أو لإصلاح علاقة وقد تجد من الطرف الآخر اهتماما وتقديرا لقيمتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 11-10-2021 على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تعمل في صمت ولا تعلن خططك وابتعد عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي 11-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة وقد تحتاج اليوم لوقت تقضيه مع نفسك لتجد سلامك الداخلي وعليك أن تسترخي وتهتم بصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 11-10-2021 على الصعيد المهني

من السهل اليوم أن تحصل على مساندة زملاء أو رؤساء في العمل وقد تساعدك الأفلاك أن تكتشف حقيقة البعض.

حظك اليوم برج الدلو 11-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم على توطيد علاقتك بالأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 11-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، فلا تستسلم اليوم للحساسية والتشنج، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الحوت 11-10-2021 على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك أن تنتبه لأقوالك، ومن المهم أن تقتصد في كلامك لتأمن اليوم شر الجدال.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.