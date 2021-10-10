10 قرارات لمجمع الكهنة بمطرانية المنيا لمواجهة الموجة الرابعة لكورونا

أصدر مجمع الآباء الكهنة بمطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس، عددا من القرارات الخاصة باتخاذ تدبيرات وإجراءات احترازية لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، حفاظا علي صحة وسلامة الجميع.

10 قرارات جديدة لمجمع الآباء الكهنة بمطرانية المنيا

وتمثلت قرارات مجمع الآباء الكهنة بمطرانية المنيا، فيما يلي:

1- التشديد علي ضرورة أخذ اللقاح الواقي من الإصابة بفيروس كورونا.

2- ارتداء الكمامات شرطا لدخول الكنيسة، وسيقوم خدام الكشافة بالتعاون في ذلك.

3- استمرار تخفيض نسبة الحضور في القداسات والاجتماعات إلى 50% من عدد المقاعد بالكنيسة، مع إمكانية استخدام كل المساحات المتاحة وتوزيع الشعب علي القداسات خلال أيام الأسبوع، كما يمكن توزيع التربية الكنسية علي أكثر من يوم.

4- تقليل وقت القداس إلى ساعة ونصف، وكذلك تقليل الوقت في باقي الاجتماعات.

5- استمرار إيقاف جميع الرحلات والمؤتمرات ولقاءات اليوم الواحد، باستثناء ماهو داخل الإيبارشية فقط.

تخفيض الأعداد بالكنائس والإلتزام بالتباعد

6- تخفيض عدد المقاعد في قاعات العزاء إلى نسبة 50% من سعة القاعة مع التأكيد على ذلك عند الحجز.

7- لامانع من افتقاد المرضى فقط ومناولتهم باستثناء مرضي كورونا.

8- استمرار إقامة صلوات الثالث بالكنيسة مع الإلتزام بالنسبة المقررة.

9- على كل من يشعر بأي أعراض للوباء مهما كانت بسيطة أن يمتنع عن المجئ إلي الكنيسة حتي تمام الشفاء.

10- التشديد علي الإجراءات الاحترازية التباعد، الكمامة، قياس الحرارة، المطهرات.

ويعمل بهذه القرارات حتى يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري، حيث يعاد تقيم الوضع طبقا للمستجدات، راجين من أبنائنا الأعزاء مساعدة الآباء الكهنة في الإلتزام بهذه التعليمات، حفظ الله الجميع من كل شر وسوء، طالبين الشفاء للمرضي وراحة في الفردوس للمتنحيين بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني.