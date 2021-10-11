«تحيا مصر» يسلم تجهيزات الزواج لـ20 فتاة أولى بالرعاية في أسيوط

نظم صندوق تحيا مصر اليوم، احتفالية في ديوان عام محافظة أسيوط، لتسليم تجهيزات الزواج إلى 20 فتاة أولى بالرعاية، في إطار تنفيذ مبادرة «دكان الفرحة» إحدى مبادرات الصندوق لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر المقيمة في المناطق الأكثر احتياجا، وشهد الاحتفالية محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، حيث سلّم تجهيزات الزواج للفتيات بمشاركة فريق عمل صندوق تحيا مصر وعدد من قيادات المحافظة، وممثلي مؤسسة مصر الخير.

من جانبه، قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إنّ احتفالية دكان الفرحة تأتي ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية، التي ينفذها الصندوق لضمان تحسين ظروف معيشة الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا، وتخفيف أعباء تجهيز فتياتهم عن كاهلهم.

دراسة حالة المستفيدات من المبادرة في أسيوط

ولفت إلى دراسة حالة المستفيدات من المبادرة في أسيوط والتأكد من أحقيتهن في الحصول على تجهيزات الزواج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث تضمنت الدراسة قرى مركز الفتح، وأبوتيج، وابنوب، وساحل سليم، والبداري، وديروط، لتحصل كل منهن على (ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، خلاط، مروحة، مكواة، وطقم أدوات طهي).

معايير اختيار المستفيدات

وأشار إلى أنّ آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي ليتم التقييم من خلالها، وهي: ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عاما، أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ألا يكون سبق لها الزواج، والتمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم، كما يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع.

وأوضح عبدالفتاح، أنّ الصندوق يعزز الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، التي تشارك في تنفيذ مختلف المبادرات، ويتم التعاون مع مؤسسة الأورمان لتنفيذ مبادرة دكان الفرحة في محافظات الفيوم، والغربية، والمنيا، والأقصر، وبني سويف، ويتم حاليا تسليم تجهيزات الزواج إلى 50 فتاة مستحقة، إضافة إلى التعاون مع الجمعية الشرعية لتسليم تجهيزات الزواج إلى 100 فتاة من محافظة الدقهلية خلال الفترة المقبلة.

دكان الفرحة

وتابع أنّ مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، واستفادت منها نحو 2500 فتاة حتى الآن، كما تعمل المبادرة إلى جانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توزيع نحو 750 ألف قطعة ملابس استفاد منها نحو 250 ألف مواطن، كما جرى توزيع عدد من الدراجات على الأطفال لنشر روح البهجة والفرحة بينهم.

وجرى نظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.

يذكر أنّ صندوق تحيا مصر سجل الشهر الماضي 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة جنيس العالمية، بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لرعاية مليون أسرة، حيث سجلت القافلة أرقاما قياسية كأكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية (مليون كرتونة)، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021 (4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 جهاز طبي)، وذلك للعام الثاني على التوالي ليصبح الصندوق حاملا لستة ألقاب عالمية في الموسوعة بأكبر قافلتين للعمل الخيري في العالم تم تنظيمهما خلال الفترة من نوفمبر 2020 وسبتمبر 2021.