تعديل 6 قطارات بخط «القاهرة/ الزقازيق/ المنصورة» بعربات «تحيا مصر» غدا

أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل بعض القطارات على خط «القاهرة - الزقازيق - المنصورة» لعربات «تحيا مصر»، اعتبارا من 4 أكتوبر الحالي، في إطار التحديث المستمر بقطاعات الهيئة، خاصة قطاع الوحدات المتحركة، والعمل على راحة الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة المشددة بالقطارات والمحطات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

انتظام حركة القطارات على خطوط السكة الحديد

وذكرت السكة الحديد، في بيان عاجل لها، قبل قليل، إن الهيئة تعمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحة أن حركة القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية منتظمة، ولا يوجد أى معوقات تؤثر على سير التشغيل.

تعديلات قطارات السكة الحديد

1- تعديل تركيب قطار 379 ركاب «القاهرة - الزقازيق - المنصورة» بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

2- تعديل تركيب قطار 384 ركاب «المنصورة - الزقازيق - القاهرة» بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

3- تعديل تركيب قطار 395 ركاب «القاهرة - الزقازيق» بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

4- تعديل تركيب قطار 376 ركاب «الزقازيق - القاهرة» بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

5- تعديل تركيب قطار 383 ركاب «القاهرة - الزقازيق - المنصورة» بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

6- تعديل تركيب قطار 388 ركاب «المنصورة - الزقازيق - القاهرة» بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.