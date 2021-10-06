بروتوكول بين «التضامن» و«تحيا مصر» لإنشاء مركز خدمات في سيدي عبدالرحمن

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ سمة هذا العصر هي الشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة، معلنة الوصول لمحطة جديدة من الشراكة بين الوزارة وصندوق تحيا مصر، تضاف إلى سلسلة الشراكات الممتدة بين الوزارة والصندوق، كما وجّهت القباج، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أسس صندوق تحيا مصر، ليصبح لدينا تمويلا محليا من موارد المصريين وبسواعدهم، إذ إنّ تحقيق التنمية المستقلة هو منتهى أملنا.

بروتوكول تعاون بين «تحيا مصر» و«التضامن»

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون، بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بمجمع خدمات صندوق تحيا مصر بقرية سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين، حيث يهدف البروتوكول الموقع بين الجهتين إلى التعاون لدفع عجلة التنمية في إطار سعي وزارة التضامن إلي تعزيز شبكة أمان اجتماعي للمواطن المصري وإتاحة فرص جديدة للعمل لتؤدي تباعا إلى تحسين مستوى معيشة الأسر مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، بحسب بيان عنها، أنّنا نسعد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، مشددة على أنّ العمل يتم بشكل منهجي وعلمي يدرس الفجوات التنموية ويشرك المجتمعات المحلية، لنساهم في تقوية البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات والتحول الرقمي، إضافة إلى أهمية بناء الانسان، آملة في انتشار التنمية في ربوع مصر كافة.

تطوير وتنمية قرية سيدي عبدالرحمن

وأوضحت القباج أنّ الوزارة تساهم في مشروع تطوير وتنمية قرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، من خلال تحسين جودة الخدمات الاجتماعية في القرية، والمساهمة في إنشاء مركز الخدمات الاجتماعية بمجمع خدمات تحيا مصر.

ولفتت إلى أنّ المركز يعد نموذجًا مصغرًا لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يضم مقرًا للوحدة الاجتماعية، ومركز تأهيل لذوي الإعاقة، وقاعة محو أمية، ومكتب تأمينات اجتماعية، ومركز تدريب مهني يتضمن التدريب المهني والخدمات الفندقية وحضانة للأطفال تحتوي على فصل لذوي الإعاقة، وورش للأسر المنتجة ومكتب استشارات أسرية ودعم نفسي، إضافة إلى مقر للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفرع لبنك ناصر الاجتماعي.