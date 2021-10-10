رئيس جامعة أسيوط يتقدم مسيرة طلابية تحت شعار «تحيا مصر» (صور)

نظم قطاع شؤون الطلاب بجامعة أسيوط، اليوم، مسيرة طلابية تحت شعار «تحيا مصر»، تقدمها الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط؛ تزامنًا مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد 2021/2022، وضمن احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

مسيرة تحيا مصر

وانطلقت المسيرة من أمام المخيم الكشفي وصولاَ إلى المبنى الإداري بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء مختلف كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مختلف كليات الجامعة.

وقدم الدكتور طارق الجمال تحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء الوطن، التي دائما ما تكون ذكراهم العطرة قدوة ومثل لنا في التضحية للوطن، كما هنأ القوات المسلحة المصرية «قادة وضباط وجنود»، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن الجيش المصري العظيم هو درع مصر الحامي وسيفها الرادع لكل متآمر أو طامع، وقدم وقت الحرب أقوى ملحمة بطولية في تاريخ العسكرية وبصمته واضحة في وقت السلم من خلال رسم ملامح بناء مصر وتنميتها ونهضتها.

ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

ومن جانبه، أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن ذكرى الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة تمثل لنا دافع يجعلنا نتسابق في الحافظ على وطنا، وتعزز انتمائنا ونجدد عهدنا دائماَ على أن نكون حاضرين بقوة وفاعلية في ملحمة بنائه وتقدمه، موجهاَ تحية شكر وتقدير إلى القوات المسلحة والشرطة لدورهما في الدفاع والحفاظ على أمن واستقرار وطننا العزيز.

وأشاد بكل مواطن مصري مخلص يسعى ويشارك في الحفاظ على مقومات الدولة وتنميتها ونهضتها، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تشجيع أبنائها من الطلاب المتميزين في أحياء وتنظيم العديد من الفاعليات الوطنية بصفة دورية، والتي ترسخ قيم الانتماء والولاء والمواطنة لدى الأجيال القادمة.

ونوه نائب رئيس الجامعة أن مسيرة اليوم التي انطلقت بشعار «تحيا مصر» تعد أول فاعلية من عدة فاعليات من المقرر أن تشهدها الجامعة احتفالاَ بذكرى أكتوبر المجيدة لتعزيز روح الانتماء الوطني والتأكيد على قيمة الوطن وترابه النفيس.