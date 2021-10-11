أمير كرارة وأحمد صلاح حسني يتصدران التريند بسبب «بصراحة مع»

تصدر الفنان أمير كرارة، تريند محركات البحث على «جوجل» بعدما ارتبط اسمه بالفنان أحمد صلاح حسني، حيث أنه من المقرر عرض حلقتهما اليوم في برنامج «بصراحة مع»، ومن خلال الحلقة سيتم الكشف عن تفاصيل جديدة خاصة بحياتهما.

كرارة يتحدث عن حياته الأسرية مع حسني

تبدأ الحلقة بذكريات اللقاءات الأولى بين أمير كرارة وأحمد صلاح حسني وكيف أثر زواج أمير من شقيقة أحمد في توطيد علاقتهما، ويتطرق النجمان إلى العلاقة العائلية التي تجمع بينهما، والقرارات الصعبة التي واجهت الثنائي خلال مشوارهما الفني.

ويظهر خلال الحلقة بعض صور النجوم ليعلق الضيف أحمد صلاح حسني عن علاقته بهم، منها الزعيم عادل إمام، والراحلة رجاء الجداوي، وغيرهما.

مواعيد عرض برنامج «بصراحة مع»

ويعرض برنامج «بصراحة مع» أسبوعياً على قناة MBC في تمام الساعة السابعة مساءً، ودائماً ما يتصدر البرنامج تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة مباشرة.

أخر أعمال الفنان أمير كرارة

يذكر أن أخر أعمال الفنان أمير كرارة، كان مسلسل «نسل الأغراب»، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، بطولة مشتركة مع النجم أحمد السقا، وحققوا من خلاله نجاحاً كبيرا.

كما يقوم كرارة بالتحضير للجزء الثاني من فيلم «كازابلانكا» الذي تم عرض الجزء الأول منه في موسم عيد الفطر من عام 2019 وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، وإياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنتش، وأحمد جمال سعيد وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمى، وآخرين.