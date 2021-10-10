كريم فهمي يعلن عن أول ظهور له بعد أزمته الصحية: مع أمير كرارة

حرص الفنان كريم فهمي، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، تهنئة الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده، كما أعلن أن أول ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة سيكون من خلال برنامج «سهرانين» لأمير كرارة.

ونشر فهمي عبر تطبيق الاستوري صوره تجمعه بـ «كرارة»، من كواليس البرنامج وعلق قائلا «باشا مصر كل سنة وأنت طيب، استنونا في سهرانين قريبا».

إصابة كريم فهمي بجلطتين في الرئة

في منتصف سبتمبر الماضي،تعرض كريم فهمي لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، بسبب إصابته بجلطتين في الرئة ليمكث أقل من أسبوع في المستشفى تحت الملاحظة، ليعود بعدها لمنزله لاستكمال العلاج.

الجزء الثاني من فيلم ديدو

وأعلن كريم فهمي مؤخرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الجزء الثاني من فيلم «ديدو».

ونشر «كريم»، صورة تجمعه بالمنتج كريم السبكي وعلق قائلا «قريباً إنتاج الجزء الثاني من فيلم ديدو».

وفيلم «ديدو» من بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدي المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.