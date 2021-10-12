«التعليم»: المعلمون المتطوعون لن يشاركوا في مجموعات التقوية

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن المعلمين المتطوعين لن يشاركوا في مجموعات التقوية المدرسية في العام الدراسي الجديد 2021، والذي بدأ يوم 9 أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أنه من ضمن شروط التقديم للتطوع، بالإضافة إلى عدم اشتراكه في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عمل المتطوع ينحصر في معاونة المعلمين طبقًا لما يتم تكليفهم به من خلال مشرف المادة، وأن يحصل المتطوع على رخصة تدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة.

ضوابط تفعيل مجموعات التقوية للعام الدراسي الجديد 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط العمل بمجموعات التقوية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

- يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى (10 جنيهات) والحد الأقصى (85 جنيهًا).

- تحديد الأماكن وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس والإعلان عنها.

- تكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية.

تخفيض 50% لأبناء الشهداء والمعلمين بالتربية والتعليم

- تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام.

- تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها في هذا الشأن.

- ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المحصلات.

- يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص، بشرط ألا تزيد نسبة هؤلاء عن 25% من إجمالي عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات.

- للطالب الحرية في اختيار المعلم الذي يحصل معه على مجموعة تقوية داخل المدرسة.

-تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة.