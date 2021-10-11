التعليم: لن نطبع دليل المعلم حول المناهج الجديدة.. بإمكان المدرس قراءته إلكترونيا

أثار تأخر توزيع دليل المعلم، الخاص بطريقة تدريس المناهج الجديدة في الصف الرابع الابتدائي، حالة من الجدل بين المعلمين، خاصة وأنهم ليسوا على دراية كافية بمحتوى المنهج بشكل كامل، رغم خضوعهم لتدريب، لكن ذلك ليس كافيًا لاطلاعهم على المطلوب بالضبط من كل معلم ليقدم المنهج للطالب بشكل تربوي صحيح.

لاكتفاء برفع دليل المعلم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة لن تطبع دليل المعلم في المواد الدراسية وتسليمها للمعلمين ورقية، بل إنه تم الاكتفاء برفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، على أن يطلع عليها المعلم بشكل رقمي، ويقرأها جيدًا، ويقوم بطباعتها إذا كان يرغب في ذلك.

التعليم: نستهدف التوسع في تطبيق التعلم الرقمي

ولفت المصدر إلى أن هذا الإجراء يستهدف التوسع في تطبيق التعلم الرقمي، خاصة وأن أغلب المعلمين صاروا على دراية كافية بالتعامل مع التكنولوجيا واستخدامها في التعليم، وبالتالي ليسوا بحاجة ملحة لأن يكون دليل المعلم مطبوعا بشكل تقليدي ويقومون باستلامه كما يحدث كل عام.

دليل المعلم الخاص بالمناهج الجديدة تم إعداده باحتراف

وأكد المصدر، أن دليل المعلم الخاص بالمناهج الجديدة، متميز للغاية، وتم إعداده بشكل احترافي من المتخصصين الذين قاموا على تأليف ووضع هذه المناهج باعتبارهم الأكثر دراية بطريقة الشرح وتقديم المعلومات للطلاب، بعيدًا عن الأساليب التقليدية الروتينية التي كان يتبعها بعض المعلمين في المدارس الحكومية والتجريبية.

وأشار المصدر، إلى أن دليل المعلم الخاص بالصف الرابع الابتدائي يمكن اعتباره أنه المرشد الذي يحدد للمدرس كيفية التدريس والشرح وتوضيح هدف كل موضوع والأهداف منه، والأسلوب الأمثل الذي يتم استخدامه مع الطلاب لعدم تعقيد المعلومات وتبسيطها لهم، بشكل يحقق النتائج المطلوبة.