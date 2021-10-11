تفاصيل اشتراك وثيقة تأمين المصريين بالخارج وعودة الجثامين

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، اليوم، تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية التي تأتي تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، والتي يتم تطبيقها بدءا من يناير المقبل 2022.

وقالت وزيرة الهجرة، إنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لإصدار وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، ولمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار اشتراكات وثيقة التأمين وفقا لما ذكرته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أسعار اشتراكات وثيقة تأمين المصريين بالخارج

ومن المقرر أن يتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، ليتم العمل بها، لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه.

كما تم التوافق على أن يكون الاشتراك بوثيقة التأمين بالتعاون مع وزارة الداخلية 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز، وتبلغ قيمة التجديد سنويا 100 جنيه كوثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج.

وقالت مكرم، إنه سيتم فتح حساب بالبنك المركزي لصرف تعويضات للمستفيدين بالوثيقة منه في بعض الحالات سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.

وتأتي تلك القرارات لتأمين السفر للخارج لتتماشى مع إضافة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، بعدما تم الاتفاق عليها في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين في سبتمبر الماضي.

«مكرم» تشكر وزير الداخلية

وشكرت السفيرة نبيلة مكرم، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على دعمه للمبادرة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وللجهات المعنية الأخرى، على التنسيق والتعاون لإصدار هذه الوثيقة بصورة متكاملة تليق بمواطنينا في الخارج وتلبي احتياجاتهم خاصة المتواجدين في دول الخليج العربي.