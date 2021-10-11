تحذير هندسي: 15% من المخلفات الطبية سامة وتنقل العدوى «صور»

كشف تقرير صادر عن نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، عن أن 15% من المخلفات الطبية موادها خطرة، لأنها مشعة وتسبب العدوى وسامة، وذلك في ندوة عقدتها لجنة البيئة.

وقرر المهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، تشكيل لجنة للبيئة للمرة الأولى بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، لتكون ضمن اللجان النوعية المتخصصة بالنقابة، دعما للتوجه العام بدمج البعد البيئي، ضمن جميع البرامج والأنشطة المختلفة.

المخلفات الطبية

وتفعيلا لهذا التوجه، عقدت النقابة ندوة بعنوان «الإدارة المتكاملة لـالمخلفات الطبية» شارك فيها المهندسة زينب عفيفي، أمين عام مساعد نقابة المهندسين، واللواء مهندس محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهرة.

وأشاد أبو سنة، بحسب بيان عن النقابة اليوم، بالسياسات البيئية التي تهدف للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين وتوجهها غير المسبوق في تشجيع التعاون مع شركات القطاع الخاص للمشاركة في تقديم وتطوير منظومة الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات بكافة أنواعها، خاصة المخلفات الطبية الخطرة، نظرا لما تحويه تلك النفايات من ميكروبات وفيروسات وما يترتب علي وجودها من أمراض خطيرة خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليه من تكدسات داخل مستشفيات العزل أو المعامل.

نقابة مهندسي القاهرة

ولفت رئيس نقابة مهندسي القاهرة إلى أن إدارة منظومة المخلفات الطبية الخطرة جزء لا يتجزأ من المنظومة التي تهتم أولا وأخيرا بصحة المواطن المصري، أهم ثروات الدولة المصرية، على حد وصفه، مشددا على ضرورة أن تتكاتف جميع قوى الدولة ومنشآتها في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، لمواجهة فيروس كورونا اللعين، مشيدا بلجنة البيئة بنقابة مهندسين القاهرة، برئاسة المهندس هشام السقاري.

محافظة القاهرة

من جانبه، طالب اللواء مهندس محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة، بالخروج من هذه الندوة بتبني النقابة، بالتعاون مع كليات الهندسة في مصر، وضع استراتيجية واضحة وصريحة، لكيفية التخلص الآمن من المخلفات الطبية، يتم تنفيذها على مستوى محافظة القاهرة أولا، ثم تباعا في كل المحافظات، إيمانا بالدور الكبير الملقى على عاتق المهندسين كونهم قاطرة التنمية في كافة المجالات.

بدوره، أوضح اللواء إيهاب الشرشابي أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لها خبرة واسعة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة ولإحكام السيطرة على المخلفات قامت الهيئة بدورها، وبتكليف مباشر من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، باتخاذ عدة خطوات بدأت بحصر جميع المنشآت الطبية داخل المحافظة.

ولفت الشرشابي إلى أن الهيئة الآن أصبحت تمتلك معلومات دقيقة تم الحصول عليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتابع: «قامت الهيئة بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع للتحول الرقمى بجميع مشتملاته وجار اتخاذ الخطوات لتنفيذه على أرض الواقع».

وفي نهاية كلمته، طالب الشرشابي بالتنسيق مع جهاز المخلفات التابع لوزارة البيئة والشئون الصحية لوضع الضوابط المطلوبة لتنفيذ منظومة المراقبة على جميع المستشفيات والمراكز الصحية لإحكام السيطرة.

المخلفات الخطرة

من جانبه، شدد الدكتور مهندس محمد صلاح، رئيس لجنة البيئة بالنقابة العامة للمهندسين، على أن حماية البيئة أصبحت من أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم وهي تحد يكون النجاح فيه خير ميراث للأجيال المقبلة.

واستعرض «صلاح» بعض المعلومات الرئيسية عن مخلفات الرعاية الصحية من تقارير منظمة الصحة العالمية، والتى تشير إلى أن نسبة المخلفات غير الخطرة عموما تبلغ 85% من الكم الاجمالى لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية ، فيما تعتبر النسبة المتبقية البالغة 15% مواد خطرة يمكن أن تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة.

كما يقدر عدد الحقن التى تعطى كل عام بنحو 16 مليار حقنة فى جميع أنحاء العالم، ولكن ليست كل الحقن المستخدمة يتم التخلص منها بالطريقة السليمة بعد استعمالها، مشيرا إلى انه فى بعض الأحيان يتم حرق مخلفات الرعاية الصحية وربما تنتج عن هذا الحرق انبعاثات فى شكل ديوكسين وفيوران وغير ذلك من ملوثات الهواء السامة.

وعن أهم الآثار البيئية للمخلفات الطبية فقد أوضح صلاح انه يمكن ان تشكل معالجة مخلفات الرعاية الصحية والتخلص منها مخاطر صحية غير مباشرة من خلال إطلاق مسببات الأمراض والملوثات السامة فى البيئة ، مشيرا إلى أن المحارق الحديثة التى تعمل عند درجات حرارة تتراوح بين 850 درجة و1100 درجة والمزودة بمعدات خاصة للتخلص من الغازات هى فقط التى يمكن أن تمتثل للمعايير الدولية الخاصة بانبعاثات الديوكسين والفيوران، لافتا إلى انه يوجد الآن بدائل للحرق مثل أجهزة الفرم والتعقيم.

وفي ختام كلمته، شدد صلاح على ضرورة وأهمية الاهتمام برفع الوعى بالأخطار الصحية المتعلقة بمخلفات الرعاية الصحية، والتدريب الملائم للمعنيين على الإدارة السليمة للمخلفات، واتباع نظم إدارة المخلفات والتخلص منها والاهتمام بتوفير الموارد المالية والبشرية.

فيما صرحت الدكتورة فاطمة عاشور رئيس مركز الحد من المخاطر البيئية بجامعة القاهرة عزم كلية الهندسة بالجامعة توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين وذلك لمنح درجة الماجستير في الهندسة.

وقام المهندس هشام ابوسنة في نهاية الندوة بتسليم المشاركين في الندوة درع النقابة.