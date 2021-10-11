نضال الشافعي لـ«الوطن» في أول تصريح بعد تعافيه: نجوت من الموت

انفردت «الوطن» بأول تصريح للفنان نضال الشافعي، اليوم الاثنين، من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وذلك بعد تعافيه من إصابته بثقب في القولون، ما استلزم خضوعه لجراحتين داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وقال نضال، في تصريح لـ«الوطن»: «الحمد لله صحتي في تحسن، وربنا كريم وعظيم، وتجربة كانت في محلها، وتعلمت منها كثير، وبحب اطمن الجمهور».

نضال الشافعي يوجه الشكر لجمهوره

كما وجه نضال الشافعي الشكر لكل متابعيه وجمهوره، الذين دعموه خلال فترة مرضه العصيبة، قائلا: «باشكر كل الجمهور الذي دعمني، وكل المتابعين الذين كانوا على تواصل دائم معي، ودعموني، كما أحذر كل الجمهور أيا كان عمره فان صحته بالدنيا وما فيها، وأن هذه الصحة نعمة كبيرة، لا يدرك قيمتها، إلا من يشعر أنها ستنسحب منه، وفعلا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، فهي مصدر كل شىء في الحياة».

نضال الشافعي يروي الكواليس التي أدت إلى تدهور صحته

وأشار الفنان نضال الشافعي في حديثه إلى الكواليس التي أدت لتدهور صحته، قبل دخوله إلى المستشفى قائلا: «لا أريد وجع قلوب الجماهير بما حدث معي، ولكنها كانت تجربة قوية، والذي حدث معي كان معجزة، وهي استطاعتي الوقوف على قدمي مرة أخرى، والتحدث مرة ثانية مع الجمهور».

نضال الشافعي: الدكتور عبد ربه مشهور هو الذي أنقذ حياتي

وعن طبيبه المعالج، قال الفنان نضال الشافعي، «أحب أن أوجه الشكر للدكتور العظيم الذي أنقذ حياتي، الدكتور عبد ربه مشهور، الذي يعد من كبار الجراحين في مصر، وهو الذي أنقذ حياتي بعد أن كدت أتعرض لخطر الغيبوبة والتسمم الدموي»