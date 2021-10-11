مدرسة تستقبل طلابها على الطريقة الأوروبية.. «بلالين وهدايا وفوتوسيشن»

بلالين وورود وهدايا وفوتوسيشن، هكذا استقبلت مدرسة الشهيد محمود المغربي الابتدائية الحكومية، الواقعة بقلب مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ تلاميذها، ما خلق جوًا من البهجة والسعادة في نفوس أولياء الأمور والتلاميذ الصغار، الذين وقفوا على الـ«ستاند»، يلتقطون صورًا فوتوغرافية للتعبير عن سعادتهم باليوم الدراسي.

مدخل جديد صُمم خصيصًا لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بالمدرسة، زُين بالورود والخلفية الخضراء، ليضفي البهجة على التلاميذ في يومهم الأول: «عملنا مدخل مخصوص السنة دي لاستقبال التلاميذ وزيناه بالورود من أول بوابة المدرسة لحد اللافتة الخاصة بها، ووضعنا خلفية خضراء بشكل أنيق، وعلى جانبيها أعلام مصر، ومحافظة كفر الشيخ، والتربية والتعليم، ودا كان الاستاند اللي اتصور عليه التلاميذ وذويهم في اليوم الأول للدراسة، عملنا ليهم فوتوسيشن علشان يبقى ذكرى كويسة»، هكذا يحكي المهندس علاء حويلة، رئيس مجلس أمناء المدرسة تفاصيل استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد بالمدرسة.

«حويلة»: لدينا 21 معلما حصلوا على الدكتوراه والماجستير

لم يكتف مجلس الأمناء وهم: «ناهد الشاعر، والأستاذ الدكتور خليفة عامر، والدكتور محمد إبراهيم سلطان، وعابدة جاد الله، معلمة»، باستقبال التلاميذ وأولياء الأمور بالورود بل استقبل التلاميذ بالهدايا وفقا لرئيس مجلس الأمناء: «ربطنا الكتب بشكل أنيق، ووضعنا معاهم بلالين وورود وهدايا عبارة عن أدوات مدرسية يحتاجها التلميذ، زي الأوروبيين، وكانت لفتة طيبة عجبت التلاميذ». مردفًا: «عندنا 3 مدرسين حاصلين على دكتوراه، و18 معلمًا حاصلين على ماجستير، وبنسعى أننا نكون مدرسة نموذجية أولى على مستوى مصر».

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للوهلة الأولى تظن أن المدرسة خاصة وليست حكومية، لكنك تكتشف أنها حكومية حيث فعلت المشاركة المجتمعية في أنشطتها، لتتميز وتحصل على المراكز الأولى بمسابقات الجمباز والمكتبات والمسرح المدرسي على مستوى الجمهورية، ليكمل «حويلة» قائلا: «بنحاول نكون مدرسة حكومية مصرية على طراز أوروبي، بنطور فيها وبنمي الأنشطة المدرسية والرياضية، وحصلنا على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات الجمباز، المكتبات، المسرح المدرسي، وتنس الطاولة، وتلاميذنا حصلوا على 6 ميداليات ذهبية في الجمباز».

مجلس الأمناء: نسعى لنكون مدرسة نموذجية على مستوى الجمهورية

وأفاد حويلة أن مجلس أمناء المدرسة يسعى بالتعاون مع حميدة موسى، مديرة المدرسة، لاعتماد المدرسة في الجودة قائلا: «بنطور المبنى ونجري عليه صيانة كل عام، كرسالة مننا إن المشاركة المجتمعية لابد أن تكون إيجابية، المدرسة بتقع في مكان متميز وسط المنشآت الحكومية، وبنسعى لاعتمادها في الجودة، لأن عندنا ما يؤهلنا».