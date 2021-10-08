328 مدرسة بكفر الشيخ تستقبل الطلاب غدا وسط إجراءات احترازية

تستقبل 328 مدرسة تابعة لـ13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، سواء مدارس ثانوية فنية أو مدارس تعليم أساسي، غدا السبت، الطلاب والطالبات في أول أيام العام الدراسي 2021-2022.

وانتهت مديرية التعليم بكفر الشيخ، من كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وستبدأ الدراسة بكل مدارس المحافظة بعد غد الأحد، وعددها 2233 مدرسة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وكيل التعليم: اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية

وأكد المهندس محمد السبكي، المكلف بتيسير أعمال المديرية، لحين وصول وكيل الوزارة الجديد، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا، موجها بتهيئة مناخ صحي وآمن للمعلمين والمعلمات والإداريين، والاهتمام بفئة ذوي الهمم من المعلمين والطلاب، وتم الانتهاء من عمليات الصيانة البسيطة، بجانب تزيين المدارس والفصول الدراسية، ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمدارس وتطهير خزانات المياه ورفع كفاءة دورات المياه، والتأكيد على سلامة وصلاحية منظومة الإطفاء والحريق.

الانتهاء من وضع الجداول المدرسية لكل مدرسة

وأكد المهندس خالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من وضع الجداول المدرسية لكل مدرسة، وتابعت لجان من المديرية والإدارات التعليمية الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال الطلاب.

كما شدد على الانضباط التام في كل الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، وتنفيذ مجموعات التقوية بجميع المدارس مع تفعيل المنصات الإلكترونية الخاصة بالتعليم، محذرا من استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها، وحظر استخدام المحمول نهائيا أثناء اليوم الدراسي من جانب المعلمين والطلاب، وأنه تم التأكيد على ممارسة الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة الدروس الخصوصية.