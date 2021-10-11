أخبار المنيا خلال 24 ساعة.. عودة طالبات ملوي وأشلاء جثة على القضبان

نجحت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، في إعادة 3 طالبات في المرحلة الإعدادية اختفين في ظروف غامضة مساء السبت الماضي أثناء توجههن لحضور حصة درس خصوصي بقرية هور التابعة لمركز ملوي دون الكشف عن دوافع وأسباب هذا التغيب حيث تواصل جهات التحقيق سماع أقوال المتغيبات وأسرهن لكشف الظروف والملابسات، كما عثر الأهالي على أشلاء جثة مجهولة الهوية لذكر ملقاة بالقرب من مزلقان السكة الحديد بقرية الشيخ زياد بمركز مغاغة، وتجري إدارة البحث تحرياتها لمعرفة أسباب الحادث؛ كانت تلك أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا على مدار اليوم.

محافظ المنيا يتفقد مدرسة السلام الإعدادية

وتفقد اليوم محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، مدرسة السلام الإعدادية بقرية جريس وهي تعد أولى مشروعات مبادرة حياة كريمة التي افتتحها بإجمالي 12 فصلا على مساحة 1500 متر، وخلال الجولة التفقدية أعلن المحافظ عن دخول 19 مدرسة جديدة الخدمة خلال العام الجاري منها 7 مدارس إنشاء جديد، و12 مدرسة توسعات، بإجمالي 256 فصلا دراسيا تسع 10200 طالب وطالبة.

انتظام الدراسة بعدد من الكليات والتسكين بالمدن الجامعية في المنيا

وتابع الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، انتظام الدراسة بعدد من الكليات والتسكين بالمدن الجامعية ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال دخول الطلاب من بوابات الجامعة الرئيسية والحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية داخل الحرم الجامعي.

تنفيذ المرحلة الثانية من حملات طرق الأبواب «المرأة صانعة السلام»

وأعلن اليوم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا عن تنفيذ المرحلة الثانية من حملات طرق الأبواب «المرأة صانعة السلام» بهدف تكريس ثقافة الأمن المجتمعي وربطه بالبرامج والمشروعات التنموية الكبري تركيزا على القرى ذات الأولوية في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تقديم الخدمات الطبية لـ67 ألفًا و446 سيدة بمبادرة علاج الأمراض المزمنة

وأعلنت اليوم مديرية الصحة بالمنيا تقديم الخدمات الطبية لـ67 ألفًا و446 سيدة ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ضمن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم تنفيذ المبادرة من خلال 260 فريقًا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى.