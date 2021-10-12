حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 12-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج الأسد بأنهم يحبون المساعدة دون مقابل، وشخص جدع بطبعه ولديه قوة خارقة لا تتأثر بالأسحار ولا يؤمن بها، كما أنهم أشخاص عمليون يغلب عقلهم على عاطفتهم.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل العمل يشحن يومك بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

فينوس بمنزل الحب تمنحك جاذبية والقمر يدفعك للتركيز على واجبات منزلية وعائلية وتكسب دعم الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.