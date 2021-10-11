حظك اليوم برج الأسد الإثنين 11-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد أنّه شخصية صارمة وقوية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

التنافر الفلكي قد يجعلك اليوم تبدو سوداويا، وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

القمر في مربع برجك.. كن هادئا أمام الاستفزاز وعالج الأمور بليونة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.