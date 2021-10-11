حظك اليوم برج الجدي الإثنين 11-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الجدي بحب الهدوء والابتعاد عن المشاكل، ويتصف بالصراحة الشديدة والالتزام تجاه الآخرين، وأحيانا يتحول إلى وحش كاسر إذا شعر أن هناك من يحاول التقليل من مهاراته وقدراته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

من المهم اليوم أن تعمل في صمت ولا تعلن خططك وابتعد عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

القمر في منزل الصحة وقد تحتاج اليوم لوقت تقضيه مع نفسك لتجد سلامك الداخلي وعليك أن تسترخي وتهتم بصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.