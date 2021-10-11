حظك اليوم برج الحوت الاثنين 11-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الحوت بحب العائلة والإخلاص مهما كانت الظروف أو العواقب، و لديه القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، القدرة على العمل تحت ضغط، لكنهم لا يستطيعون التعامل مع المنافقين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في وضع معاكس، فلا تستسلم اليوم للحساسية والتشنج، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

الفلك ينصحك أن تنتبه لأقوالك، ومن المهم أن تقتصد في كلامك لتأمن اليوم شر الجدال.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.