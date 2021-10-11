مصرع وإصابة 4 في انهيار جزئي لكوبري تحت الإنشاء غرب الإسكندرية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم، إثر انهيار جزء خرساني من كوبري آخر الطريق الدولي، تقاطع كارفور العروبة، بآخر طريق الساحلي الدولي غربي الإسكندرية، وسط حالة من الخوف والهلع بين المارة على الطريق الدولي الساحلي.

بلاغ بسقوط جزء من كوبري غرب الإسكندرية

تلقى قسم شرطة العامرية ثان بلاغا من إدارة شرطة النجدة، مساء اليوم الاثنين، يفيد سقوط جزء من كوبري تحت الإنشاء بالطريق الساحلي الدولي «تقاطع كارفور العروبة»، ووجود مصابين ومتوفى.

حادث سقوط جزء من كوبري غرب الإسكندرية

انتقل مأمور القسم وضباط المباحث وإدارة المرور رفقة سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة سقوط جزء خرساني أثناء تركيب كوبري بالطريق المشار إليه في غرب الإسكندرية

مصابون في حادث سقوط كوبري في الإسكندرية

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جرى نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام ومبرة العصافرة غرب، والجثة لمشرحة كوم الدكة وسط الإسكندرية

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق في واقعة انهيار جزء من كوبري أثناء العمل خاصة مع حدوث حالة من الهلع والفزع بين الأهالي في المنطقة إثر انهيار جزء من الكوبري ونقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج وإسعافهم خاصة مع عدم تحمل شخص الانهيار ولفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث بمنطقة غرب الإسكندرية.