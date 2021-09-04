«رؤية أجمل».. مبادرة لتجميل شوارع وميادين غرب الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء، الاهتمام بنظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة، لظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي أمام أهلها وزائريها.

وفي هذا الإطار، أطلق حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، مبادرة «رؤيه أجمل» لأعمال النظافة والتجريف ورفع الأتربة ودهان أعمدة الإضاءة وصيانتها، ودهان بلدورات الأرصفة، وتقليم الأشجار والنخيل، وزراعة الأشجار والشجيرات وأعمال الري، وإزالة الأتربة والمخلفات.

رفع 109 أطنان أتربة ومخلفات تقليم الأشجار والنخيل غرب الإسكندرية

وبدأت المبادرة في أرجاء حي غرب الإسكندرية، حيث تم رفع 109 طن أتربة ومخلفات تقليم الأشجار والنخيل بمناطق «كوبري الهاويس، وشارع سعيد ابن بطريق، وسوق الجمعة، وشارع 218»، كما تم دهان الأرصفة بشارع المكس التي بدأت من حدود حي غرب بشارع المكس حتي كوبري 27 بالقباري وذلك علي جانبي الطريق والجزيرة الوسطى.

كما تم دهان أعمدة الإضاءة بطول شارع المكس، والتي بدأت من سنترال المكس وكوبري النوبارية، حيث تم دهان 225 عمود إضاءة، وذلك بالاضافة إلى أعمال الصيانة والإنارة وتأمين الأعمدة.

كما تضمنت فاعليات المبادره أعمال تقليم الأشجار والنخيل، ورفع كفاءة الحدائق وزراعتها، حيث تم تقليم 87 شجرة، وتقليم وتبليط 105 أشجار نخيل، بكل من كوبري التاريخ والنوبارية وسوق الجمعة وشارع المكس وكوم الشقافة، فضلاً عن ورفع كفاءة الحدائق بنطاق الحي، وذلك بازاله الحشائش والتنظيف وزراعة الأشجار وريها، لزيادة المساحات الخضراء.