إزالة الخطورة الداهمة بثلاثة عقارات آيلة للسقوط غرب الإسكندرية

أزالت لجنة تابعة لحي غرب الإسكندرية، اليوم السبت، الخطورة الداهمة من 3 عقارات آيلة للسقوط بشارعي «ابن سندر وابن سيدون»، لخطورتها على حياة المارة، في ظل محاولات الحي للحد من الكوارث التي تسببها المنازل الآيلة للسقوط في تلك المنطقة التي تضم مئات المنازل المتصدعة.

ورود بلاغ بالعقارات الثلاثة الآيلة للسقوط غرب الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية شكاوى من المواطنين بوجود خطورة داهمة بثلاثة عقارات بشارعي «ابن سندر وابن سيدون».

وبالفحص تبين أن العقارات المشار إليها، هي «العقار 1 بشارع ابن سندر، والعقارين 2 و4 بشارع ابن سيدون»، بناء قديم، صادر بشأنها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.

حي غرب يطالب المواطنين بالابلاغ عن أي عقار به خطوره داهمة

وطالبت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب المواطنين، بسرعة التواصل والابلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق الحي وذلك لسرعة معاينة العقار وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي واتخاذ اللازم.

حملة إزالة الاشغالات بسور مقابر العامود

وفي سياق آخر، قادت رئيس الحي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بسور مقابر العامود بشارع الرحمة وسور عيادة الجلدية، وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الاشغالات بطول الشارع وأمام عيادة الجلدية، فضلا عن إزالة سقيفة كبيرة والتحفظ على 30 كرسيا و15 حاجز أسمنتي للسيارات.

وشددت على حظر شوادر الأغنام بسور المقابر إحتراما لحرمة الموتي والمقابر، متوعدة بالضرب بيد من حديد عند معاودة أي إشغالات وكلفت بالمتابعة الدورية للمنطقة لضمان عدم تكرار المخالفات مشيرة إلى أن الحملات مستمرة لفرض الإنضباط.